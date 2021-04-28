В Новосибирске загорелось кафе в Кировском районе. Фото: ГУ МЧС по НСО

Ночью 27 апреля в Новосибирске загорелось кафе в Кировском районе. На месте работали пожарные.

На месте работали пожарные. Фото: ГУ МЧС по НСО

— В 23:33 пожарные выехали по сообщению на номер 112 о задымлении в помещении кафе в павильоне по улице Петухова. Через семь минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. В это время открытым огнем по всей площади горела кровля металлического павильона, обшитого сайдингом, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Огонь не успел распространиться на другие здания. Фото: ГУ МЧС по НСО

Внутри помещений в момент произошедшего никого не было. Пожарным удалось за 45 минут ликвидировать открытое горение, остановив распространение огня. Причину возникновения возгорания установят дознаватели МЧС России.

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