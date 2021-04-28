В Новосибирске школьница едва не попала под колеса джипа: это попало на видео

В Первомайском районе Новосибирска девочка едва не угодила под колеса иномарки. Фото: Кадр из видео

В Первомайском районе Новосибирска девочка едва не угодила под колеса иномарки. Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах ролика видно, как на парковке во дворе одного из домов в микрорайоне Весенний водитель иномарки, ехавший задним ходом, сбивает ребенка. От удара девочку немного отбросила от машины и она смогла вовремя увернуться, чтобы не оказаться под колесами авто.

— По последней информации, школьницу госпитализировали с подозрением на перелом ключицы, — сообщается в паблике Вконтакте «Мой микрорайон — «Весенний», где был опубликован ролик.

В Госавтоинспекции по Новосибирску КП-Новосибирск сообщили, что на данный момент в дежурную часть по данному факту никаких заявлений не поступало.

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