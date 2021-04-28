Умер хоккеист Роман Гейзель, игравший за новосибирский клуб

В Кемерове нашли мертвым четырехкратного чемпиона мира по хоккею с мячом Романа Гейзеля. Фото: http://www.rusbandy.ru/news

Сегодня, 28 апреля, в Кемерове нашли мертвым четырехкратного чемпиона мира по хоккею с мячом Романа Гейзеля. Когда-то спортсмен играл за новосибирский «Сибсельмаш».

— На 41 году трагически оборвалась жизнь заслуженного мастера спорта Романа Юрьевича Гейзеля, — сообщили в Федерации хоккея с мячом в России. — Федерация выражает искренние соболезнования родным и близким Романа.

Роман Гейзель играл в кемеровском «Кузбассе» с 1997 по 2012 год. В сентябре 2012 года он вышел на лед в составе новосибирской команды «Сибсельмаш», где в 32 года из-за серьезной травмы завершил свою спортивную карьеру. После этого Роман работал тренером.

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