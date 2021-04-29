Погода в Новосибирске на 29 апреля 2021 года: что обещают синоптики

На улице будет тепло, но дождливо. Фото: Влад КОМЯКОВ

Солнечным и теплым обещает быть погода в Новосибирске на 29 апреля 2021 года. Подробный прогноз приводят у себя на сайте синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем 29 апреля столбики термометров покажут +15...+17 градусов, к ночи похолодает до +5...+7 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 16 метров в секунду. Осадков не ожидается, — обещают метеорологи.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» в течении всего дня будет идти дождь. Столбики термометров покажут +13...+14 градусов, а к вечеру будет прохладнее — всего +6...+10 градусов. Ветер подует юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742-750 миллиметров ртутного столба.

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