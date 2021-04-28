Семейная пара устроила бои без правил с ножом и кочергой в Новосибирской области

Подравшихся супругов положили в одну больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Муж и жена, проживающие в поселке Сузун Новосибирской области, устроили дома самый настоящий вооруженный конфликт.

После совместного распития горячительных напитков у супругов возникло друг к другу много претензий и вспыхнула ненависть. 55-летняя женщина в пылу обид схватилась за кочергу и со всей силы несколько раз ударила спутника жизни по голове, спине и рукам. Разгневанный муж схватился за нож.

— Бригадой скорой помощи из частного дома в приемное отделение Сузунской ЦРБ была доставлена женщина с проникающим ножевым ранением грудной клетки с повреждением правого легкого и мужчина с сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами лица, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас поссорившаяся пара находится на лечении в одном отделении районной больницы, правда, в разных палатах. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.