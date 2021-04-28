Замгубернатора Сергей Семка рассказал, как власти помогают заводу «Тяжстанкогидропресс»

Сергей Семка обсудил с руководством «Тяжстанкогидропресса» меры помощи заводу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Семка обсудил с руководством «Тяжстанкогидропресса» меры помощи заводу. По его словам, погашение задолженности по зарплате рабочим и вывод предприятия на экономическую рентабельность — одни из основных направлений помощи.

Вице-губернатор сообщил, что ситуация и ее разрешение находится на постоянном контроле в Правительстве Новосибирской области. Регион заинтересован в том, чтобы предприятие стабильно работало. Разрешение ситуации ведется по поручению Губернатора Андрея Травникова.

— Вчера, вместе с региональным минпромторгом, мы провели рабочую встречу с директором завода Амиром Мифтаховым. В том числе, обсуждалось плановое погашение зарплаты за март работникам сразу после праздников и недопущение даже однодневной задержки по выдаче зарплаты за апрель, — прокомментировал Сергей Семка. — Завод сегодня имеет возможность работать и выполнять все обязательства по ранее заключенным договорам. Однако чтобы восстановить деятельность предприятия, оно должно стать экономически рентабельным. Совместно с заводом нами рассматриваются варианты привлечения заказчиков, потенциальных инвесторов, арендаторов на площадку «Тяжстанкогидропресса».

Заместитель Губернатора также сообщил, что сейчас электроснабжение на предприятии восстановлено.

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