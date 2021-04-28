В Новосибирске испытатель упал с 30-метровой высоты, спускаясь по тросу с вертолета

54-летний начальник летно-испытательной стации авиазавода упал с 30-метровой высоты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 54-летний сотрудник летно-испытательной станции авиазавода упал с 30-метровой высоты, спускаясь по тросу с вертолета. Его доставили в больницу. Произошел инцидент в понедельник, 26 апреля.

— Мужчина пояснил, что во время тренировки по беспарашютному десантированию, сорвался с троса, который был закреплен к вертолету и упал вниз, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас сибиряк находится в больнице с переломом таза и ноги. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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