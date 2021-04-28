«Она из дома выходить боится»: мать рассказала о состоянии студентки, похищенной подростком

Девушке после истории с бывшим парнем приходится непросто. Фото: соцсети.

История с перкурсницей из новосибирского музыкального колледжа, которую 16-летний парень приковал наручниками к батарее, продолжает набирать обороты. Напомним, подросток уверяет, что у них с девушкой было свидание и все происходило добровольно, но следователи завели на него уголовное дело за похищение студентки.

Мама девушки рассказала корресподентам КП-Новосибирск о том, в каком состоянии сейчас находится первокурсница.

- Да она на улицу сейчас выйти боится, - поделилась с КП-Новосибирск мама студентки. - И в колледж стесняется идти: ей сейчас одногрупники звонят и пишут, спрашивают, что произошло, пытаются поддержать. А она переживает, что теперь все знают, что с ней произошло.

Сама девушка тоже не скрывает, что ей непросто:

- Мне тяжело: я не хотела, чтобы каждый меня обсуждал. Зачем это мне? - рассказала КП-Новосибирск студентка.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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