Под Новосибирском школьница покончила с собой после ссоры с парнем

В городе Куйбышев в Новосибирской области с собой покончила 14-летняя девочка. Фото: соцсети

В городе Куйбышев в Новосибирской области с собой покончила 14-летняя девочка. Трагедия произошла во вторник, 27 апреля. Школьница не пришла домой с уроков и какое-то время не выходила на связь. Родители искали девочку, но, как оказалось, все это время она была дома. Ее тело нашли на чердаке.

— Говорят, что случилось все после ссоры парнем, — пояснил КП-Новосибирск друг погибшей.

Сейчас в произошедшем разбирается следственный комитет. Все обстоятельства смерти подростка устанавливаются.

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