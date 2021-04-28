Пробки на вечер в Новосибирске 28 апреля 2021 года: Димитровский мост стоит

Рассказываем про пробки в Новосибирске 28 апреля 2021 года. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пробки на вечер в Новосибирске 28 апреля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов.

На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Большевистская, Восход, Ипподромская, Кирова, Добролюбова, Хитровская, Декабристов, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Максима Горького, Вокзальная магистраль, Военная, Семьи Шамшаных, Нарымская, Трикотажная, Писемского и Богдана Хмельницкого.

Загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

На левом берегу пробки образовались на таких улицах как Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Ватутина, Блюхера, проспект Карла Маркса, Немировича-Данченко, Титова, Широкая, Петухова.

Проезд также затруднен по Октябрьскому мосту в сторону левого берега и по Димитровскому в обе стороны. По Бугринскому мосту движение свободное.

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