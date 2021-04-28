Дополнительные маршруты в Новосибирске на Пасху 2 мая 2021 года: список, куда смогут уехать сибиряки

На Пасху в Новосибирске пустят дополнительные троллейбусы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дополнительные маршруты в Новосибирске на Пасху 2 мая 2021 года будут ездить с десяти часов вечера 1 мая до четырех часов утра 2 мая. После пасхального богослужения новосибирцы смогут уехать в отдаленные районы города на троллейбусах. Об этом проинформировали в мэрии Новосибирска.

Как уточнили в администрации, с 22:00 1 мая до 4:00 2 мая будет доступен дополнительный троллейбусный рейс по маршруту: «Улица Учительская» до Станиславского жилмассива. Транспорт проедет через Знаменский храм, Вознесенский кафедральный собор, а также через Собор Александра Невского. Кроме того, для горожан будет работать еще один троллейбус — от улицы Учительской до улицы Ленинградской.

— Он проследует по маршруту: остановка «улица Учительская» — Знаменский храм (улица Богдана Хмельницкого, 74), улица Учительская, улица Авиастроителей, улица Трикотажная, проспект Дзержинского, улица Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (улица Советская, 91), улица Челюскинцев, улица Нарымская, улица Советская — Собор Александра Невского (улица Советская, 1а), Красный проспект, Большевистская, улица. Восход, улица Кирова, остановка «улица Ленинградская», — уточнили в мэрии.

Известно, что дополнительные троллейбусы оборудуют опознавательными трафаретами. При этом пассажиры таких маршрутов смогут воспользоваться социальными картами и единым проездным билетом.

В ведомстве добавили, что 1 мая с 23:00 до 04:00 часов 2 мая в Новосибирске временно ограничат движение транспортных средств. При этом ограничения не затронут общественный, специализированный и коммунальный автотранспорт.

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