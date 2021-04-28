ВТБ на треть увеличил выдачу розничных кредитов

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ВТБ демонстрирует уверенный рост во всех сегментах розничного бизнеса, при этом наибольший спрос заемщики формируют в сегменте потребительского кредитования. За первые три месяца ВТБ выдал свыше 346 тыс. кредитов наличными на сумму около 306 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает результат первого квартала прошлого года. Портфель кредитов наличными превысил 1,5 трлн рублей (+6%)

В сегменте ипотечного кредитования банк нарастил продажи до рекордных значений в 215 млрд рублей (+13% к данным аналогичного периода прошлого года). Основным драйвером роста стала реализация госпрограммы, по которой банк предоставил 86 тыс. кредитов на 280 млрд рублей. Общий портфель банка в сегменте жилищных кредитов с начала года превысил 2 трлн рублей (+3%).

Выдачи автокредитов выросли на треть по объемам (+35%), до 23 млрд рублей. Портфель превысил 117 млрд рублей. За январь - март вырос также и портфель кредитных карт, до 115 млрд рублей.

По словам Анатолия Печатникова, заместителя президента-председателя правления банка ВТБ, «в первом квартале тренд на отложенный спрос населения на кредитные продукты сохранился, потребительская активность оказалась выше даже допандемийных значений прошлого года. В этом году перед банком стоят амбициозные цели - выдать 1 трлн рублей в рамках ипотеки и свыше 1 трлн рублей по кредитам наличными. При этом особое внимание ВТБ уделит качеству клиентской базы и приемлемому для населения уровню долговой нагрузки граждан».

Банк продолжит расширять продуктовую линейку и цифровые дистанционные каналы, улучшать качество сервисов и надежность систем, создавать образцовую сеть, интегрируя в нее цифровые технологии и новые форматы обслуживания клиентов.