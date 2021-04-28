Противопожарный режим в Новосибирской области 2021: сколько продлится, что запрещено

В Новосибирской области будет действовать особый противопожарный режим. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Противопожарный режим в Новосибирской области 2021 будет действовать с 30 апреля по 10 мая включительно. В это время в регионе усилят меры противопожарной безопасности, запретят посещение лесов и разведение костров. Постановление об этом подписал губернатор региона Андрей Травников.

— Особый противопожарный режим на территории Новосибирской области предполагает дополнительные требования пожарной безопасности. Так, в период с 30 апреля по 10 мая 2021 в регионе будет действовать запрет на посещение лесов (за исключением ряда случаев), запрет на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических товариществ и ряде других территорий на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне (за исключением ряда случаев), — уточнили в пресс-службе областного правительства.

В период действия особого противопожарного режима представители общественных организаций будут патрулировать территории региона с целью контроля соблюдения всех требований.

Кроме того, власти рекомендовали органам местного самоуправления организовать дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, а также проводить профилактику по предотвращению возгораний на территории области.

В ведомстве напомнили, что в 2021 году пожароопасный сезон в Новосибирской области был установлен 23 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.

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