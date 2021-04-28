Торт - на каждую подстанцию: единороссы поздравили службы скорой помощи в Новосибирске с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

28 апреля, в День работника скорой медицинский помощи, активисты «Единой России», участники предварительного голосования партии и депутаты различного уровня поздравили медиков с профессиональным праздником.

На новосибирские подстанции скорой волонтеры доставили восемь праздничных тортов, оформленных в партийной символике. В акции, которая проводится впервые, приняли участие сторонник «Единой России», депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев, областной парламентарий, заслуженный врач РФ Олег Иванинский и руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец. Главный врач станции скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова поблагодарила гостей за подарки и внимание.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Юлия Швец отметила, что взаимодействие с сотрудниками подстанции скорой помощи в условиях пандемии коронавируса стало традиционным для «Единой России».

- С прошлого года мы оказываем помощь врачам в Новосибирске, особенно тем, которые первыми приняли удар в пандемию. По запросам медучреждений наши волонтеры доставляли медоборудование, маски, антисептики, привозили чайные наборы и горячие обеды. В этот праздник мы решили, так сказать, подсластить жизнь бригад скорых и организовали доставку тортов на подстанции. Пусть за чашкой чая во время отдыха в пересменку медики полакомятся тортиком, обсудят свои дела и заботы, - сказала руководитель исполкома.

- Я искренне благодарен судьбе, что семь лет моей жизни были посвящены работе с этими замечательными людьми. Все профессии в медицине важны и сложны, но работа в скорой помощи - это отдельная стезя и образ жизни. Это люди, которые первыми вступают в борьбу за жизнь других, работают в особых условиях - на дороге, в квартире больного. От их работы зависит, как быстро человек будет доставлен в больницу для оказания помощи, - сказал Олег Иванинский.

Депутат также напомнил, что в послании Президента РФ от 21 апреля было сказано о том, что в ближайшие годы будет дополнительно направлено еще 5 тысяч новых скорых в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

- Именно пандемия коронавирусной инфекции ярко продемонстрировала, насколько большое значение имеет бесперебойная работа столь важного звена системы здравоохранения. Нужно сказать, что служба скорой помощи как в России в целом, так и в Новосибирской области и Новосибирске показала слаженную профессиональную работу, в тяжелых напряженных условиях медики самоотверженно, с честью исполняли свой долг. Это касается всех, начиная от водителей карет скорой помощи и заканчивая специалистами реанимационных бригад. Я сердечно поздравляю всех сотрудников этой службы, - обратился с поздравлением Дмитрий Савельев.

Напомним, что День работника скорой медицинский помощи ранее был неофициальным праздником. В 2020 году по предложению президента Владимира Путина он получил официальный статус.