Почти 800 домов остались без света в Новосибирске. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В среду, 28 апреля, жители нескольких районов Новосибирска остались без электричества. В общей сложности свет отключили в 776 домах и административных зданиях города. Такие данные отражены на сайте «Мой Новосибирск».

Так, электроснабжения лишились жители Калининского, Заельцовского, Первомайского, Ленинского и Советского районов города. Известно, что массовые отключения — плановые, о них новосибирцев предупреждали заранее. Отключение света связано с проведением ремонтных работ, которые завершат к 17:00 среды, 28 апреля. После этого свет вернется в дома горожан.

При этом в Дзержинском районе города несколько зданий остались без электричества из-за аварийной ситуации. Так, свет отключили в 19 домах на улице Доватора. По данным сайта, устранить аварию электрики планируют сегодня днем, в 15:30. В настоящий момент устанавливается причина случившегося. После ремонтных работ подача электричества возобновится.

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