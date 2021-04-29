График работы отделов ЗАГС в Новосибирске на майские праздники 2021: расписание, правила посещения

На майских праздниках ЗАГСы работать не будут. Фото: Андрей КОПАЛОВ

График работы отделов ЗАГС в Новосибирске на майские праздники 2021 уже официально определен. Для всех, кто планирует в ближайшее время туда обратиться, в ведомстве напоминают правила посещения в связи с коронавирусными ограничениями:

— С 1 по 31 мая во всех ЗАГСах Новосибирской области нужно будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5 метра. Регистрации браков будут проходить в присутсвии жениха, невесты и их родителей, — сообщили на сайте управления по делам ЗАГС Новосибирской области.

Публикуем график работы отделов ЗАГС в Новосибирске

1. Что: ЗАГС Ленинского района

Адрес: ул. Троллейная, 15/1

График работы: с 1 по 10 мая выходной, начало работы с 12 мая по обычном графику

2. Что: ЗАГС Калининского района

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 10

График работы: с 1 по 10 мая выходной, начало работы с 11 мая по обычном графику

3. Что: ЗАГС Кировского района

Адрес: ул. Петухова, 18

График работы: с 1 по 10 мая выходной, начало работы с 11 мая по обычному графику

4. Что: ЗАГС Первомайского района

Адрес: ул. Тельмана, 3

График работы: с 1 по 10 мая выходной, начало работы с 11 мая по обычному графику

5. Что: ЗАГС Советского района

Адрес: проспект Академика Лаврентьева, 14

График работы: с 1 по 10 мая выходной, начало работы с 11 мая по обычному графику

6. Что: ЗАГС города Бердска

Адрес: ул. Максима Горького, 6 город Бердск

График работы: с 1 по 10 мая выходной, начало работы с 11 мая по обычному графику

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