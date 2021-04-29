График работы отделов ЗАГС в Новосибирске на майские праздники 2021: расписание, правила посещения

На майских праздниках ЗАГСы работать не будут.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
График работы отделов ЗАГС в Новосибирске на майские праздники 2021 уже официально определен. Для всех, кто планирует в ближайшее время туда обратиться, в ведомстве напоминают правила посещения в связи с коронавирусными ограничениями:
— С 1 по 31 мая во всех ЗАГСах Новосибирской области нужно будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5 метра. Регистрации браков будут проходить в присутсвии жениха, невесты и их родителей, — сообщили на сайте управления по делам ЗАГС Новосибирской области.
Публикуем график работы отделов ЗАГС в Новосибирске
1. Что: ЗАГС Ленинского района
Адрес: ул. Троллейная, 15/1
График работы: с 1 по 10 мая выходной, начало работы с 12 мая по обычном графику
2. Что: ЗАГС Калининского района
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 10
График работы: с 1 по 10 мая выходной, начало работы с 11 мая по обычном графику
3. Что: ЗАГС Кировского района
Адрес: ул. Петухова, 18
График работы: с 1 по 10 мая выходной, начало работы с 11 мая по обычному графику
4. Что: ЗАГС Первомайского района
Адрес: ул. Тельмана, 3
График работы: с 1 по 10 мая выходной, начало работы с 11 мая по обычному графику
5. Что: ЗАГС Советского района
Адрес: проспект Академика Лаврентьева, 14
График работы: с 1 по 10 мая выходной, начало работы с 11 мая по обычному графику
6. Что: ЗАГС города Бердска
Адрес: ул. Максима Горького, 6 город Бердск
График работы: с 1 по 10 мая выходной, начало работы с 11 мая по обычному графику
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