Новосибирца, который оправдывал терроризм, отправили в колонию на семь лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске за публичные призывы к терроризму осудили администратора интернет-сообщества. Незаконную деятельность сибиряка пресекли сотрудники УФСБ по Новосибирской области.

— Злоумышленник создал Tелеграм-канал, в котором призывал к насильственному изменению конституционного строя в России, а также публиковал материалы, оправдывающие террористическую деятельность, в том числе подрыв самодельного взрывного устройства в 2018 году в здании УФСБ России по Архангельской области, — рассказали в региональной пресс-службе УФСБ РФ.

В отношении администратора канала возбудили и расследовали уголовное дело по статье «Публичные призывы к терроризму». После чего его передали в суд для рассмотрения по существу.

Так, в апреле 2021 года 1-й Восточный окружной военный суд признал сибиряка виновным в публичных призывах к терроризму и экстремизму, а также в оправдании террористической деятельности. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также запретили ему администрировать интернет-сообщества на срок 3 года после отбытия наказания.

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