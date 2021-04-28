Эксперт оценил, как длинные майские праздники отразятся на экономике. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что ущерб, который нанесут экономике длительные майские выходные, составит сумму оплаты труда сотрудников за три рабочих дня. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Олег Жилкин. Эксперт отметил, что в основном экономические потери затронут промышленное производство, за исключением предприятий, которые работают непрерывно.

— Если провести сравнительный анализ по количеству рабочих дней в мае в период с 2013 по 2021 годы, то диапазон составлял от 17 до 20 дней. Максимальное количество рабочих дней, согласно производственному календарю, в мае приходится на 2017 и 2018 год, минимальное — на 2020 год. Таким образом, можно утверждать, что максимальный ущерб для экономики — три рабочих дня, — пояснил Жилкин изданию NEWS.ru.

Эксперт также отметил, что экономические потери из-за длительных майских выходных, скорее всего, компенсирует сфера торговли. Это связано с тем, что люди будут закупать больше продуктов и предметов быта, а также тратить деньги планирование путешествий.

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