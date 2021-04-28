Финансист рассказал о главной опасности дебетовой карты

Названа главная опасность дебетовой карты.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Пользователи дебетовых карт могут по неосторожности стать должниками из-за подключенного овердрафта. Об этом заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
— Опасность такой карты заключается в том, что вы зачастую не контролируете размер остатка на счете. И уходя в минус, вы влетаете на проценты, которые могли не ожидать, — пояснил эксперт изданию NEWS.ru.
Чтобы избежать неприятных последствий эксперт советует отказаться от карт с подключенным овердрафтом. Еще один вариант — строго контролировать свои расходы и не допускать ухода в минус.
Солодков напомнил, что просрочка по картам с овердрафтом предусматривает высокие штрафы. В связи с чем он советует пользоваться альтернативными способами получения заемных средств.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер