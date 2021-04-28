Полицейские поймали сибиряка, получившего наркотики в пылесосе

В Новосибирске задержали наркокурьера, получившего наркотики в пылесосе. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске задержали 37-летнего жителя города Кемерово, который планировал сбыть крупную партию запрещенных веществ. Безработный кузбассовец оказался межрегиональным курьером, который получал оптовые партии наркотиков, фасовал их на мелкие дозы и распространял бесконтактным способом на территории Сибири. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Полицейские получили оперативную информацию, что на имя гражданина пришла посылка с наркотиками, которую злоумышленник планировал забрать со склада транспортной компании в Новосибирске. После этого оперативники приступили к операции по задержанию. Наркокурьера задержали на выходе со склада после получения посылки, за которой он прибыл из города Кемерово, — уточнили в ведомстве.

В коробках оперативники нашли пылесос и оборудование для мойки. Они извлекли из бытовой техники 10 пакетов с подозрительным веществом. Эксперты-криминалисты исследовали его и установили, что это — мефедрон общей массой более 4 килограммов.

В отношении наркокурьера возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемого арестовали, расследование уголовного дела продолжается.

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