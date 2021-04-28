На мост в Бердске страшно смотреть, а ходить по нему еще страшнее

Бердский понтонный мост находится в плачевном состоянии. Фото: vk.com/vitalynovoselov

Понтонный мост через реку Раздельную стал настоящей полосой препятствий для жителей Бердска: он постоянно ломается, перила в нескольких местах отсутствуют, часть понтонных переходов периодически подтапливается. Люди не раз поднимали проблему аварийного состояния моста, но кардинально ее так никто и не решил. А ведь это единственная переправа через речку к садовым обществам. Объездной пусть есть, но общественный транспорт туда не ходит. Недавно жители обратились за помощью к Виталию Новоселову.

- Да мосту этому уже лет 40. В прошлом году под ногой у женщины доска сломалась и прямо в икру впилась. И пятку она сорвала, - рассказала пенсионерка на встрече с Виталием Новоселовым.

- Полоса препятствий для ветеранов. Как мамочки-то с колясками сюда приходят, - удивляется Виталий Новоселов. Фото: vk.com/vitalynovoselov

На своей официальной странице ВКонтакте Виталий Новоселов показал в видеоролике мост и так прокомментировал ситуацию:

- Меня пригласили жители нескольких садовых обществ и поделились своей проблемой. Мост через реку Раздельную в очень плачевном состоянии. На проектирование моста в 2018 году было выделено 5 миллионов рублей. Проект есть, но, к сожалению, прошло три года, а работы так и не были выполнены.

Виталий Новоселов написал обращение и в Москву, и губернатору Новосибирской области.

- Будем добиваться строительства нового моста. К сожалению, у меня пока нет больших полномочий, - говорит Виталий Новоселов. - Ну а в сентябре, надеюсь, появятся, тогда будем стараться привлечь сюда федеральные деньги. Здесь все в наших руках. Будем держаться вместе, и скоро, надеюсь, мы эту проблему решим.

Напомним, что на областной партийной конференции КПРФ Виталия Новоселова рекомендовали в качестве кандидата в депутаты в Государственную думу РФ, выборы в которую пройдут в сентябре 2021 года.

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