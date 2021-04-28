«Сибантрацит» снарядил поисковый отряд в Ленинградскую область

Фото: www.sibanthracite.ru

Группа «Сибантрацит» профинансировала отправку отряда студентов Сибирского геофизического колледжа (СГФК) в поисковую экспедицию на места сражений Великой Отечественной войны. Семеро студентов отправились в Ленинградскую область в район поселка Кириши, где во время войны Советская Армия удерживала оборону Ленинграда. Кириши были воротами, открывавшими дорогу в блокадный город. Здесь находился один из самых напряженных участков Волховского фронта.

В бесконечной череде кровопролитных боев хоронить всех погибших бойцов, к сожалению, просто не успевали. Зачастую павших солдат клали в воронки, образовавшиеся от разрывов бомб и снарядов, в оставленные траншеи, овраги. Боевые потери были столь велики, что советские войсковые соединения до шести раз полностью сменили свой личный состав. Останки героев до сих пор находят в районе Кириши.

Для студентов колледжа это первая поездка в поисковую экспедицию. Им предстоит поиск останков пропавших без вести солдат, их последующая идентификация по солдатским медальонам ВОВ, именным личным вещам и архивным документам.

Директор Сибирского геофизического колледжа Сергей Лысенко считает крайне важной задачей найти останки героев и предать их земле, которую они так яростно защищали: «Надеемся, что нашим студентам удастся установить имена хотя бы нескольких погибших, чтобы рассказать потомкам о судьбе их предков, отстоявших Ленинград. Большое спасибо «Сибантрациту», горячо поддержавшему нашу экспедицию!»