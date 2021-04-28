В Новосибирске водитель маршрутки сбил девушку на пешеходном переходе

В Новосибирске водитель маршрутки сбил девушку. Фото: "АСТ-54".

В среду, 28 апреля, на Первомайской улице в Новосибирске водитель маршрутки сбил молодую девушку. Информация об инциденте появилась в соцсети.

— Авария произошла около 8 часов утра, водитель за рулем маршрутки №338 наехал на девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Она не получила серьезных травм, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

Автор сопроводил пост фотографиями с места происшествия. Судя по ним, водитель о чем-то разговаривал с пострадавшей. В комментариях к сообщению новосибирцы отметили, что этот водитель часто нарушает скоростной режим.

— Он постоянно как ужаленный гоняет! Лучше бы интервал движения маршруток нормальный сделали, а то сначала стоят, а потом летят как бешенные! — написали подписчики.

Как удалось выяснить КП-Новосибирск, в результате аварии у девушки распухло колено. В настоящий момент она планирует обратиться в травмпункт, чтобы зафиксировать травму, а затем написать заявление в полицию на водителя.

— Она шла по пешеходному переходу, когда ее сбил водитель. Он перевел ее на другую сторону дороги, а затем просто сел и уехал. Сама девушка была в растерянном состоянии. Она дошла до работы, где уже осознала, что с ней произошло, — рассказал КП-Новосибирск коллега пострадавшей.

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