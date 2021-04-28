В Новосибирске полиция ищет преступника с арбалетом

В Новосибирске ищут преступника с арбалетом. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Новосибирские полицейские разыскивают 45-летнего Федюнина Андрея Николаевича. Мужчину подозревают в серии краж. При этом он может быть вооружен и опасен для окружающих. Ориентировку на подозреваемого опубликовали в соцсети.

— Может скрываться на дачах в Комаровке по Гусинобродскому направлению. На днях его пытался поймать сторож, однако тот напал на него с ножом и скрылся. При себе может иметь холодное оружие и арбалет, — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети со ссылкой на МО МВД РФ «Новосибирский».

В комментариях к посту очевидцы отметили, что разыскиваемый давно промышляет грабежом в дачных сообществах.

— Он с ноября месяца на дачах в том районе. В ноябре был на дачах в Жеребцово в СНТ «Смородинка». Проникает очень аккуратно, не сразу и заметишь, что дача вскрыта. Из вещей ничего практически не воровал. Прихватывал еду и кое-какие вещи. Выбирает дачи более-менее добротные. Печи не топил обогревался электроприборами. Так и ходит в том районе, а полиция только ориентировка распространяет и просит граждан помочь с поимкой, — написали подписчики группы «Инцидент Новосибирск».

В полиции просят всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого сибиряка, сообщить об этом по телефону: 8-383-232-20-38. Анонимность гарантирована.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.