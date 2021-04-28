Пробки в Новосибирске на утро 28 апреля 2021 года: сложно проехать по Немировича-Данченко

Пробки 28 апреля 2021 года в Новосибирске достигли 7 баллов утром. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пробки в Новосибирске на утро 28 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко — здесь наблюдается серьезный затор. Кроме того, затруднено движение по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках также стоят водители на улицах Титова, Троллейная, Котовского и Станиславского. Затор наблюдается на улице Широкая, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улице Блюхера, Студенческая, проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского.

Кроме того, затруднено движение в сторону правого берега: пробка сковала Октябрьский мост. На правобережье не проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Также в пробках стоят водители на улицах Кирова, Гурьевская и Никитина.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро вторника, 28 апреля, достиг 7 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.