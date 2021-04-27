Андрей Шимкив принял участие в работе Совета законодателей РФ

27 апреля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось заседание Совета законодателей Российской Федерации. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

27 апреля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. В работе принял участие Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Депутаты обсудили задачи по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля. Отдельным вопросом повестки форума стала тема «Пандемия: вызовы и решения».

В своем выступлении спикер Федерального Собрания Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что, в России формируется новая региональная политика.

- Ее цель которой - дать субъектам не рыбу, а удочку. Как справедливо отметил Президент, страна развивается только тогда, когда развиваются регионы. Сейчас настал момент, когда каждый регион должен свежим, обновленным взглядом посмотреть на свои возможности, на свои конкурентные преимущества, как он максимально может использовать те инструменты, которые сейчас предлагает федеральный центр, - подчеркнула Валентина Матвиенко.

По мнению Председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива, задача Совета законодателей состоит в обсуждении конкретных шагов, которые должны предпринять регионы.

- Совместно федеральные и мы, региональные законодатели должны выработать решения, которые помогут выполнить задачи, поставленные Президентом. В то же время мы готовы оперативно корректировать наше, областное, законодательство. Некоторые шаги уже сделаны. Так, на последней сессии мы приняли закон, утверждающий соглашение о рефинансировании банковских кредитов, что позволит направлять больше средств на развитие инвестиционных проектов нашей Новосибирской области. В центре внимания также значимые для людей социальные вопросы. В числе первоочередных задач – и преодоление последствий пандемии. Мы рассматриваем возможность разработки долгосрочной программы поддержки первичного звена здравоохранения, уже принят областной закон, позволяющий медицинским работникам приватизировать служебное жилье, – подчеркнул Андрей Шимкив.