Заместитель Губернатора Сергей Семка: «Ситуация с пожарами в регионе на особом контроле областных властей»

Ситуация с пожароопасностью в Новосибирской области находится на особом контроле.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ситуация с пожароопасностью в Новосибирской области находится на особом контроле. Общее количество сил и средств пожаротушения в регионе составляет 4 467 человек и 2 194 единицы техники. В области действует 40 лесопожарных станций и 89 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.
— Ситуация с пожарами в регионе находится на контроле Правительства Новосибирской области, особое внимание всеми профильными структурами уделяется мерам профилактики и мониторингу пожарной ситуации, — отметил заместитель Губернатора Сергей Семка.
Он также призвал жителей быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности, а также напомнил об ответственности за нарушение этих требований.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей для граждан, на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей. А если эти нарушения повлекли за собой возникновение лесного пожара, то сумма штрафа составит 5 тысяч рублей на гражданина, 50 тысяч рублей на должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей на юридических лиц.
С 23 апреля в Новосибирской области установлен пожароопасный период. В регионе за нарушение правил пожарной безопасности возбуждено 162 дела об административных правонарушениях.
При Новосибирской авиабазе работает региональная диспетчерская служба, которая в течение пожароопасного сезона круглосуточно проводит сбор, обработку и учет информации о лесных пожарах тел. 8(383)200-10-35. Работает также единый номер лесного хозяйства 8-800-100-94-00.
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