Погода в Новосибирске на 28 апреля 2021 года: тепло, как в июле

В городе будет тепло, как летом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Жаркой и дождливой обещает быть погода в Новосибирске на 28 апреля 2021 года. Такой прогноз на сутки дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем 28 апреля столбики термометров поднимутся до +16...+21 градуса, а к вечеру резко опустятся до +4...+6 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 8-13 метров в секунд. Местами порывы могут усилится до 18 метров в секунду. В течение дня может пойти дождь, — сообщают метеорологи.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» в среду 28 апреля весь день будет пасмурно и будет идти дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +10...+17 градусов, вечером станет прохладно, потому что температура воздуха составит всего +3...+7 градусов. Ветер подует северо-западный с порывами до 6 метров в секунуд. Атмосферное давление 742-748.

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