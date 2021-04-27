В Новосибирске загорелись два частных дома: на месте работали пожарные

Загорелись два частных дома в Октябрьском районе. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске вечером, 27 апреля, загорелись два частных дома в Октябрьском районе. Происходящее засняли на видео очевидцы. На кадрах ролика видно, что сильное пламя практически полностью уничтожило постройку.

— Сообщение о возгорании строений на улице Никитина поступило примерно в девять часов вечера. Уже через две минуты первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Горели два заброшенных деревянных дома: двухэтажный и одноэтажный без кровли.

Спасатели проверили постройки на наличие людей, однако внутри в момент пожара никого не было. Ликвидировать открытое горение удалось за десять минут.

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