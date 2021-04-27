Ограничения движения на площади Труда в Новосибирске снимут в сентябре 2021 года

Часть ограничений движения на площади Труда в Новосибирске снимут в сентябре этого года. Фото: пресс-служба компании "ВИС"

Часть ограничений движения на площади Труда в Новосибирске снимут в сентябре этого года. Напомним, сейчас схема проезда изменена в связи с строительством четвертого моста.

— В настоящее время на площадях Труда, Энергетиков, улицах Широкой и Станционной выполняются работы по строительству эстакады основного хода, надземного пешеходного перехода. Продолжается демонтаж недействующих теплосетей и переустройство коммуникаций: ливневой и бытовой канализации, водопровода, кабельных линий. До конца 2021 года также начнутся работы по строительству двухуровневой развязки на площади Энергетиков и эстакады через площадь Труда, — пояснили КП-Новосибирск в компании, занимающейся строительством моста. — Сегодня на перечисленных участках введены временные ограничения движения, установлены соответствующие дорожные знаки и ограждения по периметру производства работ.

Сейчас ограничения движения действуют на улице Станционная в районе домов №6-2, улице Станиславского в районе путепровода под железной дорогой, площади Труда и Энергетиков, а также на улице Широкая в районе домов №1-23. Снять эти ограничения планируется в сентябре этого года.

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