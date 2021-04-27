Как будут работать поликлиники в Новосибирске с 1 по 10 мая 2021 года: график приема, адреса

Многие поликлиники будут работать круглосуточно.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Как будут работать поликлиники в Новосибирске с 1 по 10 мая 2021 года - важный вопрос, который волнует сибиряков перед длинными выходными. Ответили на него правительстве Новосибирской области и обнародовали график приема.
— В выходные и праздничные дни в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая поликлиники будут работать с 9.00 до 15.00 часов, в период с 4 по 7 мая — в обычном режиме плановой и экстренной помощи, — пояснили в правительстве Новосибирской области. — Неотложную стоматологическую помощь взрослым и детям круглосуточно можно будет получить в Клинической стоматологической поликлинике № 3 и Новосибирской областной стоматологической поликлинике.
«Комсомолка» публикует полный график работы поликлиник.
КОНКРЕТНО
Где примет врач?
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
Название: ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 2» (взрослые)
Адрес: Ул. Ползунова, 21
Время работы: Круглосуточно
Название: ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6» (дети)
Адрес: Ул. Трикотажная,31
Время работы: с 8.00 до 22.00
ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН
Название: ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1» (взрослые)
Адрес: ул. Залесского, 6
Время работы: Круглосуточно
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Название: ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6» (дети)
Адрес: Ул. Трикотажная,31
Время работы: с 8.00 до 22.00
Название: ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25» (взрослые и кроме Пашино)
Адрес: ул. А. Невского, 9
Время работы: Круглосуточно
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Название: ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 22» (взрослые)
Адрес: ул. Зорге, 47/1
Время работы: Круглосуточно
Название: ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1» (дети)
Адрес: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 36
Время работы: с 8.00 до 20.00
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Название: ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1» (дети)
Адрес: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 36
Время работы: с 8.00 до 20.00
Название: ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №16» (взрослые)
Адрес: ул. 2-й пер. Пархоменко, 7
Время работы: Круглосуточно
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Название: ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 2» (взрослые)
Адрес: ул. Московская, 89
Время работы: 3 и 8 мая с 9.00 до 15.00
4,5,6 мая с 9 до 20.00
Название: ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» (взрослые)
Адрес: ул. Тургенева, 155
Время работы: 1,2,9,10 мая — круглосуточно
3 мая — с 15.00 до 8.00 утра
4,5,6,7 мая — с 20.00 до 8.00 утра
8 мая — с 15.00 до 8.00 утра
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Название: ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №1» (взрослые)
Адрес: ул. Серебренниковская,42
Время работы: Круглосуточно
СОВЕТСКИЙ РАЙОН (ПРАВЫЙ БЕРЕГ)
Название: ГБУЗ НСО «Центральная клиническая больница» (взрослые и дети)
Адрес: ул. Пирогова, 25
Время работы: Круглосуточно
СОВЕТСКИЙ РАЙОН (ЛЕВЫЙ БЕРЕГ)
Название: ГБУЗ НСО «Городская больница № 3» (взрослые и дети)
Адрес: ул. Мухачева, 5
Время работы: Круглосуточно
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Название: ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 19»
поликлиническое отделение (взрослые)
Адрес: ул. Героев Революций, 5
Время работы: Круглосуточно
ПАШИНО
Название: ГБУЗ НСО «Городская больница № 4» (взрослые)
Адрес: ул. Новоуральская, 27/1
Время работы: госпиталь COVID-19, травматологический пункт не работает
ВСЕ РАЙОНЫ ГОРОДА
Название: ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» (дети)
Адрес: ул. Кр. проспект, 3
Время работы: Круглосуточно
Название: Ожоговый травмпункт ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» (взрослые и дети)
Адрес: ул. Немировича-Данченко, 130
Время работы: Круглосуточно
Название: Офтальмологический травмпункт ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1» (взрослые)
Адрес: ул. Залесского, 6
Время работы: Круглосуточно
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