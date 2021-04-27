Под Новосибирском муж и жена задохнулись в собственной машине

Полицейские устанавливают все обстоятельства этой трагедии. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пикник сибиряков на берегу речки закончился трагедией: автомобиль с мертвыми мужчиной и женщиной обнаружил случайный прохожий между деревнями Шибково и Новолебедевка. Он вызвал полицию.

— Сообщение поступило в 23.30: очевидец рассказал, что в автомобиле «Тойота «Камри» на берегу реки находятся два умерших человека. Следов насильственной смерти на их телах не было. Во время осмотра в машине обнаружили документы и банковские карты на имя собственника автомобиля. По факту произошедшего несчастного случая проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Полицейские установили, что погибшие были супругами, они жили на станции Евсино, в выходной день выехали за город на отдых. Когда на улице похолодало, супруги сели в «Тойоту» и заснули. Автомобиль был заведен, и выхлопные газы попали в салон.

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