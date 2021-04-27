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Общество27 апреля 2021 11:01

Сибиряка, который не хотел оплачивать штраф, арестовали на несколько суток

До этого мужчину неоднократно предупреждали об ответственности
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Сибиряка, который не хотел оплачивать штраф, арестовали на несколько суток.

Сибиряка, который не хотел оплачивать штраф, арестовали на несколько суток.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель села Болотное Новосибирской области получил штраф на сумму 6 тысяч рублей. Оплачивать задолженность он не торопился, а все предупреждения судебных приставов об ответственности игнорировал. В результате чего сибиряка пришлось арестовать. Об этом сообщили в УФССП по Новосибирской области.

— Судебный пристав составил на должника 2 протокола по статье «Уклонение от исполнения административного наказания» и направил их в суд. Рассмотрев материалы административных дел, судья назначил мужчине наказание, — уточнили в ведомстве.

Известно, что по решению суда должник получил 4 дня ареста. Как уточнили в региональном УФССП, если он и дальше продолжит безответственно относиться к долговым обязательствам, к нему снова применят меры принудительного взыскания.

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