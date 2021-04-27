Аккумулятор от телефона загорелся у подростка в руках в новосибирском кафе. Фото: стоп-кадр.

Новосибирские подростки чуть не подожгли кафе в Центральном районе города. Подробности об инциденте, который случился накануне, 26 апреля, КП-Новосибирск рассказал очевидец, Виталий Горячев.

— Вчера мы с другом пришли в кафе на Красном проспекте. Там к нам подошли трое подростков и предложили, чтобы мы купили у них телефон за 500 рублей. Мы отказались, так как посчитали такое предложение невыгодным: было заметно, что устройство непригодно для использования. После того, как мы отказались, один из подростков стал демонстративно ломать телефон. Затем достал аккумулятор и стал его гнуть. Из-за этого батарейка вспыхнула, он бросил ее на стол, который тоже загорелся. Появилось задымление, и сработала пожарная сигнализация, — рассказал новосибирец изданию.

Он также поделился кадрами с места ЧП. На них видно, что дымящийся аккумулятор лежал на столе заведения. Судя по видео, посетителей случившееся не смутило: они спокойно сидели на своих местах и ели.

Как уточнил очевидец, возгорание потушили охранники заведения. По словам Виталия, в этом кафе регулярно случаются инциденты: инициаторы многих из них — подростки.

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