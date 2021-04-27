Совет по инвестициям одобрил новые масштабные проекты в Академгородке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание Совета по инвестициям, на котором обсудили создание новых объектов инженерной инфраструктуры Академпарка. Речь шла о строительстве производственных и лабораторных помещений для резидентов, а также индустриального парка и логистического распределительного центра. Мероприятие состоялось накануне, 26 апреля.

— Академгородок — это ценная территория, и ценность ее не только в площадях, но и в той экосистеме, которая сформировалась вокруг научных институтов, университета, Академпарка. Мы должны ее бережно сохранять, развивать, при этом имея возможность управлять этим развитием, — отметил губернатор на заседании.

В планах властей реализовывать проекты в два этапа. Так, они намерены сначала создать объекты инженерной инфраструктуры общей площадью 63,7 тысяч квадратных метров, а затем возвести лабораторно-офисные здания общей площадью 40 тысяч квадратов.

Как отметил глава области, при создании новых площадей нужно сохранять определенное соотношение: 50 процентов — частные площади, 50 процентов — собственность АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и других подконтрольных региону структур — для предоставления их стартапам.

— Спрос на площади чрезвычайно высокий, нужно избирательно подходить к выделению дополнительных площадей, особенно для размещения производств. Грубо говоря, нам не интересна «отверточная сборка» чужого оборудования, нам интересно что-то свое, чтобы использовать эффект синергии по максимуму, — добавил Андрей Травников.

Кроме того, губернатор поручил министерству науки и инновационной политики, министерству строительства совместно с АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» в сжатые сроки определить зону размещения производственных мощностей Академпарка — третьей очереди развития этого проекта: чтобы уже сейчас можно было показать перспективу развития территории крупным существующим и будущим резидентам.

Известно, что на заседании Совета одобрили реализацию двух масштабных инвестпроектов в Академгородке. Среди них — создание индустриального парка «ПНК Пашино». Этот объект предусматривает 408 тысяч квадратных метров, выход на проектную мощность — 2026-2027 годов, а также создание около четырех тысяч рабочих мест. Кроме того, согласовали строительство логистического распределительного центра «Садовый». Он предполагает трудоустройство 2, 5 тысяч человек и общую сумма инвестиций в размере 12 миллиардов рублей.

В правительстве подчеркнули, в настоящий момент Новосибирская область продолжает развитие площадок, обеспеченных полным комплексом инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, для привлечения новых инвесторов на территорию.

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