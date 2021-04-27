«Комсомолка» приготовила новосибирцам подарок к Пасхе

Полезные подарки пригодятся для куличей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже в воскресенье верующие будут отмечать один из главных православных праздников – Пасху. «Комсомолка» приготовила для новосибирцев подарок ко 2 мая: накануне праздника читателей КП-Новосибирск ждет полезный презент.

27 апреля вместе со свежим номером любимой газеты вы, уважаемые читатели, получите пакетик ванильного сахара, а 28 апреля – кондитерскую посыпку. Они точно пригодятся хозяйкам, которык к Пасхе будут печь куличи.

Ежедневный выпуск можно купить в киосках печати, в почтовых отделениях «Почты России» и в сетях «Лента», «Гигант», «Горожанка», «Сетка в клетку» и «Мегас». В ближайшее время этот список будет пополняться.

Уточнить вопросы о распространении газеты можно по тел. (383) 289-91-10.

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