Под Новосибирском водитель «Мазды» влетел в столб: пострадал трехлетний ребенок

В ДТП под Новосибирском пострадал 3-летний мальчик. Фото: ГИБДД по НСО.

В Болотнинском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе маленький ребенок. Об аварии, случившейся рано утром, 26 апреля, сообщили в региональной ГИБДД.

— Около 05.30 водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем «Мазда Демио» не справился с управлением и на 99 километре трассы в Болотнинском районе области наехал на опору ЛЭП, — рассказали в ведомстве.

По данным ГИБДД, в результате происшествия пострадали три человека: водитель иномарки, а также его пассажиры — 33-летняя женщина и 3-летний мальчик.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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