«Ростелеком» в Новосибирске поддержал чемпионат России по фехтованию

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

В мероприятии участвовали сильнейшие спортсмены из сорока регионов России, которые набирали очки в олимпийский квалификационный рейтинг.

Специально для соревнований провайдер расширил каналы связи и предоставил доступ в интернет на скорости до 300 Мбит/с. Благодаря этому онлайн-трансляции сражений прошли без сбоев, а участники и зрители чемпионата могли оперативно делиться фотографиями и видео в социальных сетях.

Мы не первый год сотрудничаем с Сибирским региональным центром фехтования, в котором проходят соревнования как регионального, так и всероссийского уровня. Понятно, что для мероприятий такого масштаба нужна надежная связь, которую как раз и может обеспечить инфраструктура «Ростелекома». Оптические сети позволяют масштабировать сервис и оперативно решать конкретные задачи клиента, - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Спортсмены разыграли медали по трем видам оружия - сабля, шпага и рапира. Новосибирскую область представляли семь спортсменов. Золотые медали в копилку региона принесли Любовь Шутова (шпага) и София Позднякова (сабля). Как говорили участники состязаний, победить им в том числе помогла привычная обстановка домашнего зала.

- В Новосибирске реализуется программа строительства различных спортивных объектов. И как раз тот объект, на котором мы находимся, - яркий пример того, как может общественная организация взаимодействовать с государством. Те высокие стандарты, которые задает Новосибирск позволяют реализовывать проекты самого амбициозного плана, - сказал президент Олимпийского комитета России, четырехкратный победитель Олимпийских игр Станислав Поздняков.