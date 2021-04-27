«Они кричали и плакали»: в Новосибирске агрессивные алабаи погрызли таксу на глазах у испуганных детей

В Новосибирске алабаи покалечили таксу. Фото предоставлено Лесей Никулиной.

В Октябрьском районе Новосибирска агрессивные алабаи покалечили домашнюю таксу. Кроме того, от нападения псов чудом не пострадали дети. Инцидент случился в субботу, 24 апреля, на улице Днепропетровская. Об этом КП-Новосибирск рассказала хозяйка покусанной таксы.

— Алабаев выпустил погулять охранник автосервиса, сам он в это время находился в состоянии опьянения. Псы прибежали на Днепровскую 9, где гуляли дети и домашние собаки. Они начали кидаться на них: схватили таксу, потащили ее как тряпку. Все видели дети: они испугались, плакали, кричали, — рассказала жительница Новосибирска.

По словам горожанки, охранник не первый раз выпускает псов на самовыгул. Вероятно, его не беспокоит, что животные потенциально опасны для окружающих.

По словам девушки, она обратилась в полицию и написала заявление. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Что касается таксы, то она проходит лечение и чувствует себя, по словам хозяйки, более-менее.

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