«Дым шел из-под капота»: новосибирцы сняли на видео горящий автомобиль

В центре Новосибирска загорелся автомобиль. Фото: стоп-кадр.

В Центральном районе Новосибирска загорелся автомобиль. Машина вспыхнула поздно вечером, 26 апреля, на улице Гоголя. На месте ЧП работали сотрудники МЧС.

— Через пять минут по прибытии пожарного расчета из-под капота легковой машины шел дым. Три минуты потребовалась для ликвидации открытого горения, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, огонь повредил моторный отсек. Инцидент обошелся без пострадавших. В МЧС уточнили, что владелец горящей машины находился на месте происшествия.

Кадры случившегося появились в соцсети. На них видно, что на месте ЧП работали сотрудники ГИБДД и два пожарных расчета.

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