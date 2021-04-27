В Новосибирске дачные участки могло подтопить из-за телевизора и холодильника. Фото: служба спасения МАСС.

Новосибирские спасатели службы МАСС расчистили русло реки Тула от веток и твердых бытовых отходов. Из-за скопившегося мусора в районе улиц Петухова и Люблинской образовался затор, который мог спровоцировать подтопление дачных участков. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска накануне, 26 апреля.

— В результате обильного таяния снега поднялась вода, которая подмыла береговую линию, что привело к ослаблению корневой системы и падению дерева поперек реки. Собственными силами муниципальные спасатели спилили ветки и достали крупногабаритный мусор, в том числе холодильник и телевизор, — рассказали в мэрии.

Спасатели МАСС призывают горожан бережнее относиться к природе. Они напоминают, что засорять русла малых рек бытовыми отходами, мусором, пластиком, старой техникой — недопустимо. Такая безответственность наносит вред окружающей среде, а также чревата подтоплением земельных участков.

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