Пробки в Новосибирске на утро 27 апреля 2021 года: по Троллейной не проехать

Пробки на утро 27 апреля в Новосибирске достигли 6 баллов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пробки в Новосибирске на утро 27 апреля 2021 года: по улице Троллейная не проехать — здесь наблюдается серьезный затор. Кроме того, затруднено движение по улицам Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

Также в пробке стоят водители на улице Широкая, площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по улицам Станционная и Забалуева. Также сложно проехать по улицам Котовского, Станиславского и Ватутина.

Движение в сторону правого берега также затруднено — пробка сковала Октябрьский мост. На правобережье заторы наблюдаются на улицах Кирова, Гурьевская и Никитина.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро вторника, 27 апреля, достиг 6 баллов.

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