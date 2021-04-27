В Новосибирске столкнулись два автомобиля: один из них вылетел на тротуар

В Новосибирске столкнулись два автомобиля:один вылетел на тротуар. Фото: "АСТ-54".
В ночь на вторник, 27 апреля, в Новосибирске произошло крупное ДТП. Здесь, у перекрестка улиц Бориса Богаткова и Гагарина столкнулись два автомобиля. Очевидцы опубликовали в соцсети кадры с места происшествия.
— Один из автомобилей-участников вылетел на тротуар от удара, а другой с разбитой передней частью стоит посреди проезжей части, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
На кадрах с места аварии видно, что машины получили серьезные повреждения, а на месте работали сотрудники «скорой помощи».
В настоящий момент информация о пострадавших в ДТП, а также причины случившегося уточняются.
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