В Новосибирске столкнулись два автомобиля: один из них вылетел на тротуар

В Новосибирске столкнулись два автомобиля:один вылетел на тротуар. Фото: "АСТ-54".

В ночь на вторник, 27 апреля, в Новосибирске произошло крупное ДТП. Здесь, у перекрестка улиц Бориса Богаткова и Гагарина столкнулись два автомобиля. Очевидцы опубликовали в соцсети кадры с места происшествия.

— Один из автомобилей-участников вылетел на тротуар от удара, а другой с разбитой передней частью стоит посреди проезжей части, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах с места аварии видно, что машины получили серьезные повреждения, а на месте работали сотрудники «скорой помощи».

В настоящий момент информация о пострадавших в ДТП, а также причины случившегося уточняются.

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