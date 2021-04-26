Новосибирские ученые прогнозируют всплеск заболеваний сердца из-за пандемии коронавируса

Новосибирские ученые прогнозируют рост заболеваний сердца в связи с пандемией коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирские ученые прогнозируют рост заболеваний сердца в связи с пандемией коронавируса. Проявить себя такие недуги смогут уже через несколько лет. Такая информация прозвучала в докладе на конгрессе Европейского общества кардиологов.

Еще в 1980-е годы ученые НИИ терапии и профилактической медицины показали, что психосоциальные факторы играют огромную роль в риске развития сердечно-сосудистых заболеваний. Новосибирские ученые были одними из первых в мире, кто стал учитывать эти показатели при составлении прогнозов развития инфаркта, инсульта и других заболеваний сердца.

В своем докладе на недавнем конгрессе старший научный сотрудник НИИТПМ Дмитрий Панов показал, какое влияние на риск развития болезней сердца оказывает жизненное истощение, то есть, так называемый, синдром «выгорания».

— Воздействию этого фактора подвергались и подвергаются многие люди во время длительной вынужденной изоляции, которая сопровождает мировую пандемию коронавируса. Спустя некоторое время, это неизбежно проявится в состоянии их здоровья, думаю, поэтому уже сейчас большой интерес вызывают такие работы, как наша. Ведь они позволяют спрогнозировать сроки и масштабы этой отложенной реакции, — отметил Дмитрий Панов.

По расчетам новосибирских ученых, истощение повышает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертензиии (спустя три — пять лет) в 2,5 — 3 раза. Учитывая масштабы влияния пандемии и карантина, рост заболеваний сердца тоже может измеряться многими миллионами новых пациентов.

В самом НИИТПМ специалисты продолжат заниматься изучением этой темы. Накопленные данные последних исследований позволят им делать все более точные прогнозы в изменении динамики сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, согласно данным областного оперштаба, в Новосибирской области за последние сутки был зарегистрирован еще 71 случай коронавируса. Всего в регионе инфекцию диагностировали у 40 802 человек, в том числе у 2 443 детей. При этом с выздоровлением уже были выписаны 37 630 пациентов, 17 из них — за последние сутки.

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