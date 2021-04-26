Новосибирские дети-сироты смогут получить соцвыплату на покупку жилья

В Новосибирской области появится специальный жилищный сертификат для детей-сирот. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области появится специальный жилищный сертификат для детей-сирот. Проект нового областного закона «О социальной выплате на приобретение жилого помещения» одобрен 26 апреля на заседании Правительства Новосибирской области под председательством Губернатора Андрей Травникова.

Как доложил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов, проект закона разработан совместно с областной прокуратурой, чтобы обеспечить жильем тех людей, кто ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Закон предоставляет гражданам, относящемся к указанной категории, достигшим 23 лет и включенным в список на предоставление жилого помещения, право на получение с их согласия социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность.

Законопроектом определяются условия, при которых реализуется право на получение социальной выплаты. Она предоставляется гражданину один раз. Размер выплаты рассчитывается исходя из установленного размера площади жилья (33 квадратных метра) и средней рыночной стоимости одного квадратного метра, определяемого Минстроем России. Сертификат необходимо использовать в течение года, в котором он был предоставлен. После регистрации права собственности на приобретенное за счет средств сертификата жилое помещение гражданин исключается из списка на обеспечение жильем.

Члены Правительства одобрили представленный документ, вскоре он будет направлен на рассмотрение в Заксобрание Новосибирской области.

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