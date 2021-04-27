Погода в Новосибирске на 27 апреля 2021 года: в городе будет по-летнему тепло

Совсем скоро в городе зацветут деревья. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 27 апреля 2021 года обещает быть жаркой и солнечной. Такой прогноз дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем 27 апрпеля столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов, а ночью опустятся до +4...+6 градусов. Ветер будет дуть юго-западный с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Местами они будут усиливаться до 14 метров в секунду, — сообщают метеорологи.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем будет пасмурно, но тепло. Днем температура воздуха составит +14...+16 градусов, а ближе к вечеру начнется дождь и станет прохладно. Термометры покажут всего +9 градусов. Ветер будет дуть юго-западный с порывами от 1 до 4 метров в секунду. Атмсоферное давление составит 748-752 миллиметра ртутного столба.

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