В Новосибирске иномарка сбила 5-летнего мальчика на парковке у дома

В Новосибирске, вечером 26 апреля, водитель иномарки сбил 5-летнего ребенка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске, вечером 26 апреля, водитель иномарки сбил 5-летнего ребенка, гулявшего вместе с папой. Пострадавшего мальчика доставили в больницу.
— Сегодня, около половины пятого вечера, 31-летний водитель автомобиля «Хонда Фит» ехал по межквартальному проезду дома№43 на улице Татьяны Снежиной со стороны дома№49 в сторону дома №43, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — Из-за одного из припаркованных автомобилей выбежал 5-летний мальчик, который гулял на площадке вместе с папой.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга и травмой ноги. На месте работал экипаж ГИБДД.
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