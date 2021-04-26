Контрабандист пытался провести через Новосибирск в Китай драгоценности на 3,7 миллиона

Контрабандист пытался провести через Новосибирск в Китай крупную партию драгоценностей. Фото: Сибирское таможенное управление

Новосибирские таможенники выявили партию украшений из золота и серебра на 3,7 миллиона рублей, которую контрабандист под видом сувениров пытался вывезти в Китай почтовыми отправлениями. Сам он уроженец Китайской народной республики, но живет в Иркутске, откуда он с интервалом в несколько дней и отправлял драгоценности. Отправителями посылок парень указал своих родственников: отца, мать и ребенка.

Контрабандисту может грозить от 3 до 7 лет тюрьмы или большой штраф. Фото: Сибирское таможенное управление

— В почтовых отправлениях вместо заявленных в таможенных декларациях сувениров пересылались кольца, браслеты, цепочки из золота и серебра со вставками из драгоценных камней природного происхождения — алмазов, рубинов, сапфиров, изумрудов, а также бусы из янтаря, бирюзы, жемчуга и нефрита, — рассказали в Сибирском таможенном управлении. — В ходе обыска в квартире у мужчины таможенники обнаружили предметы и документы, подтверждающие причастность мужчины к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере).

По данным фактам Новосибирской таможней возбуждены уголовные дела. Контрабандисту может грозить от 3 до 7 лет тюрьмы или большой штраф.

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