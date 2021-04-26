В Новосибирске иномарка сбила ребенка на самокате: мальчик в больнице

В Новосибирске женщина на иномарке сбила ребенка на самокате. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске женщина на иномарке сбила ребенка на самокате. ДТП случилось днем 26 апреля, в Октябрьском районе города.

— Сегодня, около половины четвертого вечера, 37-летняя женщина за рулем автомобиля «Королла Аксио» ехала по улице Федосеева со стороны улицы Кошурникова, поворачивая налево около дома №3 на улице Федосеева, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску. — Там она сбила 15-летнего мальчика, ехавшего на самокате.

Пострадавшего подростка доставили в больницу с предварительным диагнозом закрытый перелом левой ноги. На месте работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

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