Пробки на вечер в Новосибирске 26 апреля 2021 года: на Восходе не проехать

Рассказываем про пробки на вечер в Новосибирске 26 апреля 2021 года.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Пробки на вечер в Новосибирске 26 апреля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, общая загруженность городских дорог сейчас составляет 4 балла.
На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Зыряновская, Ипподромская, Красный проспект, Фрунзе, Дуси Ковальчук, и Богдана Хмельницкого.
Загруженность городских дорог сейчас составляет 4 балла. Фото: https://yandex.ru/maps
На левом берегу пробки образовались на таких улицах как Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Блюхера, Ватутина, Порт-Артурская и Мира.
Движение также затруднено по Октябрьскому мосту в сторону правого берега. По Димитровскому и Бугринскому мосту можно проехать спокойно.
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