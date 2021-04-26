Пробки на вечер в Новосибирске 26 апреля 2021 года: на Восходе не проехать

Рассказываем про пробки на вечер в Новосибирске 26 апреля 2021 года. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пробки на вечер в Новосибирске 26 апреля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, общая загруженность городских дорог сейчас составляет 4 балла.

На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Зыряновская, Ипподромская, Красный проспект, Фрунзе, Дуси Ковальчук, и Богдана Хмельницкого.

Загруженность городских дорог сейчас составляет 4 балла. Фото: https://yandex.ru/maps

На левом берегу пробки образовались на таких улицах как Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Блюхера, Ватутина, Порт-Артурская и Мира.

Движение также затруднено по Октябрьскому мосту в сторону правого берега. По Димитровскому и Бугринскому мосту можно проехать спокойно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.